Ed Sheeran, premier artiste à totaliser 100 millions d’abonnés sur Spotify

Ed Sheeran est le premier artiste au monde à totaliser 100 millions d’abonnés sur Spotify. Pour marquer le coup, le chanteur britannique de «Shape of You» a reçu un t-shirt de la plateforme de streaming musical, peut-on voir dans une vidéo qu’il a partagée sur le réseau social Twitter.

Sur la vidéo, Ed Sheeran apparaît au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, où il a donné deux concerts vendredi et samedi derniers, affublé d’un t-shirt proclamant «Ask me about my 100 millions Spotify followers» (Interrogez-moi sur mes 100 millions d’abonnés Spotify).