L’engouement autour de l’Union SG ne faiblit pas

Le soufflé ne retombe pas à l’Union après une campagne exceptionnelle. Les chiffres des ventes d’abonnements le prouvent : l’USG continue à attirer tant et plus. Se procurer des tickets relèvera, cette saison encore, d’une véritable gageure.

À l’approche de son premier match à domicile de la saison ce vendredi soir contre Charleroi, l’Union peut dresser un constat : l’engouement autour du club reste intact. Et ce, malgré les départs de joueurs clés comme Deniz Undav, Kaoru Mitoma ou Casper Nielsen, sans oublier celui de l’entraîneur Felice Mazzù. « Nous avons réalisé une excellente campagne de vente d’abonnements », se félicite Maarten Verdoodt, le responsable de la communication de l’USG. « Nous avons écoulé 5.600 sésames, ce qui est un peu plus que la saison passée où nous avions lancé des mini-abonnements au mois de janvier, en plus de ceux déjà vendus durant l’été. Nous avions encore des demandes pour cette saison mais nous avons préféré clôturer les ventes afin de laisser la possibilité à des non-abonnés de venir voir nos matches. »