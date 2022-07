Canada: le pèlerinage papal qualifié de farce

Je crois que, si on doit s’excuser, cela doit venir du cœur. On ne doit pas lire un texte, cela doit venir du cœur », a déclaré à Radio-Canada Cristina Katchekesik, survivante d’un pensionnat. « Il manquait des mots importants dans le message du pape et notamment les violences sexuelles », a pour sa part estimé la sénatrice innue Michelle Audette. Peu après les excuses du Saint-Père à Edmonton lundi, le chef Calvin Bruneau de la Première nation Papaschase, a confié au quotidien The Edmonton Herald