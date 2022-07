Tour de France Femmes: Marlen Reusser remporte la 4e étape, Marianne Vos reste maillot jaune

Marlen Reusser (SD Worx) a remporté la quatrième étape du Tour de France Femmes (WorldTour) au bout des 124,8 km de course entre Troyes et Bar-Sur-Aube mercredi. La Néerlandaise Marianne Vos (Jumbo-Visma) reste en jaune.

Après un début d’étape animé, une échappée de trois coureuses est parvenue à se former après 44 km de course avec Valérie Demey (Liv Racing) et les Françaises Laura Asencio (Ceratizit WNT) et Coralie Demay (St-Michel Auber 93).