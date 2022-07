Papillomavirus humains: vacciner les garçons pour viser l’immunité collective

Une discrimination légale et sanitaire. En mars dernier, le Tribunal du travail de Bruxelles n’a pu que constater cette réalité dans une affaire concernant un adolescent qui, soutenu par l’Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes et d’autres associations comme l’ASBL O’Yes, a contesté le fait que contrairement aux filles de son âge, il n’avait pas accès au remboursement de la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV). Le tribunal a établi l’infraction aux lois « Genre et Anti-discrimination », poussant la Belgique à revoir sa copie. Dès le 1er août, la vaccination anti-HPV sera remboursée pour les garçons de treize à dix-huit ans, comme elle l’était déjà pour les filles depuis 2008 (en 2007 pour les treize-quinze ans).