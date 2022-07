Depuis le covid, les aînés boudent les maisons de repos

Au vocable maison de repos, Jean-Marc Rombaut, auteur d’une étude réalisée pour la Fédération des CPAS de Wallonie, préfère l’expression « maison de vie », qui reflète un projet de vie développé par la maison. « C’est clair qu’au plus vous avez des personnes en manque d’autonomie, au plus vous avez des difficultés à faire des activités, mais même en cas de perte d’autonomie, vous pouvez conserver une certaine qualité de vie et une certaine dynamique. »

Il y a 548 maisons de vie en Wallonie pour 133 relevant de la compétence d’Iriscare à Bruxelles. « L’étude est tout à fait exhaustive. Là où il faut parfois être nuancé, c’est pour certaines évolutions. Derrière la moyenne, il y a peut-être autre chose. Pour moi, le plus flagrant, c’est à Bruxelles, l’emploi qui baisse très fort pour le secteur commercial, alors qu’il est maintenu dans le secteur public. »