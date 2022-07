Le Standard de Liège présente Efrain Juarez, le T2 qui a accompagné Ronny Deila en bord de Meuse (vidéo)

On ne sait finalement peu de chose du nouvel entraîneur adjoint du Standard de Liège et le club liégeois a décidé de remédier à cela en publiant une interview exclusive d’Efrain Juarez.

Le club liégeois a publié une vidéo dans laquelle le nouveau T2 des Rouches, Efrain Juarez, se livre. Une vidéo qui permet d’en apprendre plus sur ce Mexicain qui a accepté de suivre Ronny Deila dans son nouveau challenge en bord de Meuse.

Une décision mûrement réfléchie pour le fidèle T2 du Norvégien et qui a été facilité par les bons rapports que les deux hommes entretiennent. Une relation qui est née du côté de Valerenga, en Norvège, où Ronny Deila officiait en tant que coach et qu’il comptait parmi ses joueurs un certain Efrain Juarez, en fin de carrière. « Il a vu que je n’avais plus faim, plus l’envie et il m’a dit qu’il espérait que le football nous réunirait à l’avenir », se remémore le Mexicain.