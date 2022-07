Pourquoi les primes d’assurance incendie augmentent autant

Il n’y a pas que le coût de l’énergie qui s’est envolé ces derniers mois. Partout en Belgique, les primes d’assurance incendie augmentent. En cause : la multiplication des sinistres, mais surtout la forte hausse de l’indice Abex. Ce dernier compile l’évolution du coût de la construction. Calculé deux fois par an – en novembre et en mai – par l’Association belge des experts (Abex), il prend en compte le prix des matériaux de construction et le coût de la main-d’œuvre. Or avec la pandémie, la guerre en Ukraine et les problèmes d’approvisionnement, le coût des matériaux de construction s’est envolé ces derniers mois. La main-d’œuvre, quant à elle, se fait de plus en plus rare. Résultat : entre juillet 2021 et juillet 2022, l’indice Abex est passé de 878 à 954. Soit une hausse de 8,6 %.

Des hausses dans l’intérêt des assurés