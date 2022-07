Diables rouges: l’Egypte en pole juste avant le Mondial qatari

Le calendrier des Diables ne subira plus qu’une seule et unique modification d’ici la fin de l’année civile. En plus d’être plus qu’au pied du mur (néerlandais) pour le dernier tiers du programme qui figure encore au calendrier de la Nations League (visite du pays de Galles le 22 septembre à Bruxelles et déplacement aux Pays-Bas le 25 à Amsterdam), ils doivent encore penser à la préparation pour le Mondial 2022. Or, on le sait, celle-ci sera réduite à sa plus simple expression pour les 32 équipes qualifiées.

Compressée en amont comme en aval par un calendrier des compétitions domestiques et des Coupes d’Europe lui aussi rentré au chausse-pied, la FIFA n’ouvrira la fenêtre internationale qu’à dater du lundi 14 novembre. Soit à 7 jours du match d’ouverture de la Coupe du monde le 21 novembre et – pour la sélection belge – à 9 jours de l’entrée en lice des Diables face au Canada, le 23 novembre.