Professionnalisme, médiatisation, stars: comment le cyclisme féminin poursuit son ascension

L’argent reste le nerf de la guerre. Comme dans d’autres sports, le talent, la détermination et la passion ne sont parfois pas suffisants pour arriver à ses fins. Le cyclisme, qui plus est féminin, ne déroge pas à cette règle tacite. Or, depuis maintenant quelques années, il effectue un énorme travail pour réduire l’écart par rapport à son pendant masculin. Investissement, salaires, professionnalisation… : tout est mis en place pour que le peloton des femmes devienne un produit attrayant, durable et qui fasse rêver de nouvelles générations. La mise sur pied du premier Tour de France Femmes de l’ère moderne – sous l’égide d’ASO et dirigé par Marion Rousse – constitue, très clairement, un nouveau relais appuyé vers les sommets.