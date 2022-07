Le dossier des scouts de Wilrijk porté au Conseil d’Etat: le bourgmestre de La Roche réagit

Plaintes et nuisances sonores

Au cours des derniers jours, plusieurs riverains se seraient plaints, notamment de nuisances sonores. Le bourgmestre de La Roche, Guy Gilloteaux, avait alors décidé d’expulser le groupe quelques jours avant la fin du camp. Du côté de l’unité scoute, on indique que les tentatives de conciliation n’ont jusqu’ici produit aucun résultat.

Les Scouts et Guides de Flandre ont indiqué comprendre les préoccupations du voisinage et de la commune. L’organisation espérait malgré tout qu’un compromis puisse encore être trouvé. Etant donné que le groupe de scouts aurait en principe dû quitter les lieux mercredi après-midi et qu’aucune solution n’a été trouvée, l’unité de Wilrijk a décidé de s’adresser au Conseil d’Etat.

Réaction du bourgmestre

Ses responsables ont fait savoir qu’ils avaient l’intention de rester sur le terrain qu’ils occupent certainement encore au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Rien n’a d’ailleurs été jusqu’ici démonté. M. Gilloteaux a pour sa part confirmé que sa décision d’expulser 240 scouts flamands d’un camp de Samrée avait été attaquée mercredi devant le conseil d’Etat « par trois requérants qui ont demandé l’anonymat ».

« Ils demandent une suspension en extrême urgence car ils estiment ne pas avoir suffisamment été informés. Chose qui m’amuse : cette citation est signée à 15h17 pour une audience à 16h00. La Roche-en-Ardenne-Bruxelles, 130km, en moins de 45 minutes, c’est impossible à moins d’y aller en hélicoptère. Je suis donc dans l’impossibilité de me défendre », a précisé Guy Gilloteaux qui ne se dit pas surpris par la tournure des événements.