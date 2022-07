«Impossible pour les Afghanes d’accepter le système des talibans: nous nous battrons à mains nues»

L’Afghanistan représente la pire crise au monde en matière de droits des femmes, selon les ONG de défense des droits humains. En les enfermant, les talibans renient leurs engagements. Et privent l’Afghanistan d’une force de travail indispensable.

Pendant plusieurs semaines, j’ai été retenue prisonnière et torturée dans une petite prison des talibans. J’en suis finalement sortie, mais je ne suis pas libre, seulement dans une prison plus grande puisque je suis toujours aux arrêts domiciliaires. » Jointe par téléphone, Tamana Zaryab Paryani, militante des droits des femmes qui demande expressément que son nom soit publié, n’est que colère et détermination.

En janvier dernier, elle avait, avec une dizaine d’autres femmes, manifesté à Kaboul pour réclamer le droit d’étudier et de travailler. Elles avaient été dispersées violemment par des hommes de main des talibans, à coup de gaz lacrymogènes et de chocs électriques, et étaient rentrées chez elles en essayant de ne pas être suivies.