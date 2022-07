Camila Cabello réagit à son duo avec Stromae: «Une de mes collaborations de rêve»

Tous les codes y sont réunis : paysages de rêve, couleurs acidulées, interview personnelle en face caméra…

Le duo de réalisateurs Julien et Quentin ont opté dans ce clip pour une légère parodie de l’univers des téléréalités, mettant en scène le chanteur dans un jeu. Pour gagner, il s’agit de penser stratégiquement, de jouer de son charisme et de séduire jusqu’à la finale. Les dix candidats se jettent dans la bataille pour atteindre leur objectif, au prix de l’amitié, séduisants et trompant leurs partenaires. Il y a aussi un téléphone mystère qui lance parfois des défis difficiles. Seul le gagnant échappe à l’élimination…