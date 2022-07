Maroc: Human Rights Watch jette une lumière crue sur le système de répression

Un rapport de l’organisation Human Rights Watch détaille le « manuel » utilisé au Maroc pour jeter le discrédit et la peur sur les voix discordantes. Au menu : procès inéquitables, surveillance et harcèlement en ligne.

Son cas est emblématique. Omar Radi, journaliste marocain qui avait dénoncé la corruption, a été déclaré coupable d’espionnage, mais aussi de viol et d’attentat à la pudeur en 2021 et 2022. « Tu nies les calomnies et les accusations absurdes, une par une… Tu te défends contre les coups bas, l’un après l’autre… Mais à la fin, d’une manière ou d’une autre, ils t’auront », disait-il à Human Rights Watch (HRW) avant son arrestation. Aujourd’hui, l’organisation de défense des droits humains publie un rapport qui fait la lumière sur le système de répression au Maroc, un « manuel des techniques de répression ».