Lionel Claude des scouts Baden-Powell: «Un cas extrême»

Après l’expulsion de 242 scouts flamands de la Roche-en Ardenne, le porte-parole de la plus importante association scoute en Belgique francophone souligne les différences entre les fédérations.

Il ne s’agit pas d’une unité scout de notre fédération, et cela ne nous concerne donc pas directement », explique Lionel Claude, porte-parole des scouts Baden-Powell de Belgique. « Nous ne fonctionnons pas de la même manière qu’en Flandre, puisque nous n’organisons pas de camps avec une unité complète. Une unité est divisée en quatre tranches d’âge, et c’est plutôt par tranche d’âge que cela se fait, sinon le nombre devient trop important. » Qu’une unité soit mise hors de son endroit de camp, c’est quelque chose de rarissime, un « cas extrême », ajoute-t-il. Cela peut arriver pour des raisons extérieures (notamment lors des inondations l’an dernier) ou de santé (lorsqu’il n’y a plus assez d’encadrants en raison d’une infection, d’une intoxication…), mais s’il y a des perturbations au sein du camp, cela se règle facilement : « après un rappel à l’ordre, des mesures sont prises pour éviter que cela dégénère ».