Bras de fer entre 242 scouts et une commune wallonne: le Conseil d’État a tranché

Cette unité complète de scouts avait prévu de s’installer du côté de Hotton, mais la zone était déjà occupée et ils s’étaient retrouvés sur le carreau. Des demandes avaient alors été formulées à La Roche-en-Ardenne, où une prairie leur a été trouvée in extremis : « ils nous ont expliqué qu’ils ne se réunissaient comme ça qu’une fois tous les dix ans, et nous avons tout fait pour les aider », explique Guy Gilloteaux, bourgmestre des lieux. La suite, selon le mayeur, n’a été que problèmes : « directement, nous avons dû déplorer du tapage nocturne. La police a dû intervenir à une heure du matin, ça n’a pas suffi, il a fallu ré-intervenir à deux heures… Au total, en dix jours, les policiers ont dû s’y rendre à cinq reprises. » Un problème de salubrité aurait également été déploré car les scouts ne disposaient pas, selon cet élu local, de toilettes.