Mercato: le transfert de Jules Koundé au FC Barcelone, ce serait presque fait

Le quotidien espagnol AS a annoncé ce mercredi après-midi qu’un accord aurait été trouvé entre le FC Barcelone et Séville pour le transfert de Jules Koundé. Le dossier concernant le défenseur français se serait en effet accéléré ces dernières heures.

Une information qui a été confirmée plus tard dans la journée par le journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato. Ce dernier, qui avait dans un premier temps calmé le jeu en insistant sur le fait que les négociations étaient toujours en cours, a confirmé les propos d’AS en fin d’après-midi en mentionnant que le défenseur international français aurait d’ores et déjà dit « oui » aux Blaugranas. Le journaliste annonce également que la signature serait imminente et que l’officialisation ne saurait tarder.