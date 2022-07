Entre «pèlerinage pénitentiel» et demandes de pardon: le Pape dans un esprit de repentance

Des excuses historiques ont été présentées ce lundi par le pape François aux peuples amérindiens canadiens, demandant « pardon pour le mal » fait pendant des décennies dans les pensionnats pour autochtones souvent confiés à l’Eglise, où quelque 150.000 enfants ont été enrôlés de force. Evoquant « une erreur dévastatrice » et des « blessures encore ouvertes », il a reconnu la responsabilité de certains membres de l’Eglise dans un système où « les enfants ont subi des abus physiques et verbaux, psychologiques et spirituels. »

On estime que 6.000 enfants sont morts dans ces « écoles résidentielles » entre la fin du XIXe siècle et les années 1990 de maladies, d’accidents, mais aussi en raison des terribles conditions matérielles et sanitaires, voire parfois par suite de maltraitance et négligence. Ces jeunes n’ont pas pu recevoir de sépulture particulière, leurs parents n’ayant même pas été avertis.