Jan Bakelants a retrouvé le chemin de la victoire au Tour de Wallonie et craque sous l’émotion (vidéo)

Une victoire pleine d’émotions que savoure pleinement Jan Bakelants, encore plus lorsqu’il se remémore son parcours depuis cet accident.

« Je ne veux pas retourner dans le passé et je veux plutôt dire que j’ai retrouvé mercredi le côté gagnant et ça me fait un bien énorme, difficile à expliquer. La 5e étape du Tour de Wallonie a été usante et les coureurs qui sont un peu plus âgés ont pu travailler au seuil, et donc un peu moins en lactique. J’avais de très bonnes jambes et j’ai toujours abordé les pavés dans les meilleures conditions pour mes coéquipiers Loïc Vliegen et pour Lorenzo Rota. À la fin, j’ai tenté mon va-tout et pour une fois la pièce est tombée du bon côté. Ça fait du bien. Je prouve que je suis de retour dans les rangs des vainqueurs. »