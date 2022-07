Shawn Mendes annule sa tournée, dont son concert à Anvers en 2023

Le chanteur Shawn Mendes a annoncé ce mercredi devoir annuler sa tournée en Europe et en Amérique du Nord, en raison de problèmes de santé. Il devait se produire à Anvers en 2023.

L’auteur-compositeur-interprète, connu notamment pour la chanson « It’ll be Okay » et « Señorita », devait normalement se produire le 18 juillet 2023 au Sportpaleis d’Anvers, une date désormais annulée.