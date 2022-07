Les Francofolies de Valentino Rossi aux 24H de Spa

Deux rangées de spectateurs quasi discontinues, des deux côtés de la route menant du circuit de Francorchamps au centre de Spa. Puis, là, la foule ! Encore.

Immense ! Sur plusieurs rangées. « C’est dingue, il y a dix fois plus de monde qu’aux Francofolies ! », s’exclame un habitué des lieux. La parade des bolides qui s’apprêtent à disputer les 24H de Spa n’est pas une première. Et a toujours été un succès. En avoir été privé ces deux dernières années, pour les raisons que l’on sait, a créé une demande encore plus forte. C’est évident.

Mais cette année est encore un peu plus particulière. La venue de Valentino Rossi a apporté un nouveau public sur les courses de GT. Et suscité la curiosité des habitués. « On l’a vu depuis le début de cette saison, on le vit encore plus intensément ici », concède Stéphane Ratel, « Monsieur GT » qui fête le 30e anniversaire de sa belle aventure cette année.