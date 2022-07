Le pilote Maxime Martin rêve d’un nouveau succès aux 24H de Spa

Même si Maxime Martin a atteint l’un de ses rêves les plus ardents en rejoignant en 2016 (sur BMW) son père Jean-Michel et son oncle Philippe au palmarès des 24 Heures de Spa, l’épreuve-phare du GT World Challenge, programmée ce week-end à Francorchamps, reste l’épreuve qui lui tient le plus à cœur. « Parce que même si j’aimerais aussi gagner les 24 Heures du Nürburgring, celles de Spa conservent une saveur particulière », dit le Bruxellois de 36 ans, qui s’apprête à y prendre part pour la quatrième fois au volant d’une Aston Martin, et cette fois avec les redoutables Nicky Thiim et Marco Sorensen.

Vous partez avec des ambitions de victoire ?