Tour de Wallonie: Jan Bakelants ou l’art de sortir de l’oubli avec émotion

Robert Stannard, qui avait pris le pouvoir dans l’étape complètement décousue, mais tellement éprouvante, entre Verviers et Herve, n’a donc pas faibli, attentif chaque jour, pour conserver le pouvoir et ramener à l’équipe Alpecin un bien précieux. Une victoire de prestige pour cet Australien brillant sur tous les terrains, 200 points UCI pour sa formation belge, de quoi, non pas pavoiser mais mettre en lumière l’excellent travail des hommes au maillot bleu, passés au révélateur de leur tempérament grâce à Jasper Philipsen au Tour de France.