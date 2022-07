Etats-Unis: le tireur de la tuerie du 4-Juillet inculpé de 117 chefs d’accusation

L’auteur de la tuerie près de Chicago qui a fait 7 morts et plus de 30 blessés lors de célébrations de la fête nationale américaine début juillet, a été inculpé mercredi de 117 chefs d’accusation, a annoncé le procureur en charge du dossier.

L’attaque, précédée de plusieurs massacres lors des mois précédents, dont celui de 19 enfants et deux enseignantes dans une école du Texas, ou de dix Afro-Américains dans un supermarché de l’Etat de New York, avait choqué une nouvelle fois l’Amérique.

Les charges retenues mercredi par un grand jury incluent 21 chefs d’accusation pour homicide – trois pour chaque personne tuée –, 48 pour tentative de meurtre et 48 pour violence aggravée avec usage d’une arme à feu, soit un « pour chaque victime touchée par une balle ou un fragment de balle », détaille le communiqué du procureur Eric Rinehart.

« Notre enquête se poursuit », a indiqué ce dernier, notant que les autorités « travaillent jour et nuit pour aider ceux qui ont été touchés par ce crime ». Robert Crimo comparaîtra le 3 août pour se voir notifier les chefs d’accusation qui lui sont reprochés, et non le 28 juillet comme précédemment annoncé.