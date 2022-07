Fatigué après le Tour, Wout van Aert ne participera pas à la Clasica San Sebastian

Alors qu’il était censé disputer la Clasica San Sebastian, ce samedi, Wout van Aert ne prendra finalement pas le départ de la course basque. Fatigué depuis la fin du Tour de France, celui qui a remporté le maillot vert de meilleur sprinter ressent le besoin de faire un break pour ne pas mettre en péril la fin de sa saison.

Présent ce jeudi au Critérium de Herentals, sa ville natale, van Aert prendra ensuite prendre du repos et zappera la Klasikoa. Si l’on se réfère à son programme, WVA était prévu au départ de la Clasica San Sebastian, avant un mois de repos pour préparer la tournée canadienne en septembre, avec comme objectif les GP de Québec et Montréal, et le championnat du monde en Australie. La ceinture sera complètement retirée en août. Actuellement, la Bretagne Classic (28/08) est également à son programme.