Mobilité: l’usage du vélo progresse, la voiture en perte de vitesse (vidéo)

En revanche, l’usage des transports en commun, qui accusait une sérieuse diminution pendant la pandémie et ne représentait plus que 8 % des kilomètres parcourus en 2021, connaît un regain de popularité. Au cours du premier semestre 2022, les transports en communs représentaient près de 11 % des distances parcourues, un niveau quasi équivalent à celui d’avant la pandémie (12,30 % en 2019).

À lire aussi Prix du carburant: l’augmentation à la pompe n’est pas (encore) un frein à la vitesse (infographies)

Le vélo électrique connaît sans conteste l’une des progressions les plus rapides en termes d’utilisation. En 2017, seuls 3 % des personnes interrogées indiquaient avoir utilisé un vélo électrique, contre 5 % en 2019 et 7 % au cours de la première moitié de 2022. Il reste le plus populaire chez les plus de 55 ans. En Flandre, on compte quasiment autant de kilomètres effectués sur un vélo électrique que sur un vélo ordinaire, note Vias. L’usage du vélo (non-électrique) connaît également une belle progression, de 2,93 % en 2019 à 4,14 % en 2022.