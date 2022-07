Prix de l’énergie: un site permet de comparer le tarif des pompes

Par Belga et rédaction

Les prix maxima de l’essence à la pompe seront en hausse à partir de jeudi, annonce le SPF Economie. Dans le détail, les prix maxima de l’essence 95 RON E5 et de l’essence 95 RON E10 atteindront respectivement 1,9560 euro le litre (+0,015 euro) et 1,8890 euro le litre (+0,029 euro).

Ceux de l’essence 98 RON E5 et de l’essence 98 RON E10 passeront à 2,1360 euros le litre (+0,021 euro) et 2,0980 euros le litre (+0,022 euro). Les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) sont également en hausse: à 1,2926 euro le litre (+0,0255 euro) pour une commande de moins de 2.000 litres et 1,2608 euro le litre (+0,0256 euro) pour une commande à partir de 2.000 litres.