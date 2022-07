Le dernier album de Beyoncé a fuité deux jours avant sa sortie officielle

Le très attendu septième album de Beyoncé, Renaissance, a fuité ce mercredi, deux jours avant sa sortie officielle prévue le 29 juillet. C’est ce que rapportent plusieurs magazines américains. Les fans de la star américaine sont entrés en effervescence suite à la publication par un fan français d’une photo de l’album en format CD sur les réseaux sociaux.

Le magazine américain Variety a pu mettre la main sur des fichiers audio de haute qualité qui feraient partie l’album. Les chansons « Alien Superstar », « Church Girl » et « Cuff it » avaient été annoncées sur la liste des titres et circulent actuellement sur Internet.