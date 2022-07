Les groupes pétroliers enregistrent des bénéfices exceptionnels: 5,7 milliards de dollars pour Total, 18 milliards pour Shell

Les géants britannique Shell et français TotalEnergies ont vu leurs bénéfices nets bondir au deuxième trimestre, profitant à plein de la hausse des cours du pétrole et du gaz à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, selon des résultats publiés jeudi.

Le bénéfice net part du groupe de Shell a été multiplié par cinq, à 18 milliards de dollars. Et celui de TotalEnergies a été plus que doublé sur un an, à 5,7 milliards de dollars. Outre la hausse des cours des hydrocarbures, le résultat de Shell profite d’une reprise de provisions de 4,3 milliards de dollars, après que la major a revu à la hausse ses projections de prix du pétrole et du gaz à moyen et long termes.