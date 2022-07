Bras de fer entre les scouts et une commune wallonne: voici ce qui leur était reproché

La décision de la haute juridiction administrative a été annoncée par la direction de la troupe Oosterveld et sa teneur a été confirmée par M. Gilloteaux (MR) à l’agence Belga. L’arrêt estime que les moyens de la défense n’ont pas été respectés dans le cadre de la procédure administrative ayant abouti à la décision dont suspension, ce que conteste le bourgmestre.

Au cours des derniers jours, plusieurs riverains se seraient plaints, notamment de nuisances sonores. Un non-respect de l’interdiction stricte des feux par la commune, en raison de la sécheresse, et des problèmes sanitaires ont été également reprochés aux scouts flamands. M. Gilloteaux avait alors décidé d’expulser le groupe de 240 scouts quelques jours avant la fin du camp en prenant un arrêté – lequel a été suspendu par le Conseil d’État.

Pour le bourgmestre, « les représentants des scouts ont été entendus successivement par la police locale (avec rédaction de procès-verbaux) et ensuite dans le cadre de la procédure administrative par le fonctionnaire sanctionnateur communal et ensuite par moi-même, en qualité de bourgmestre, en présence de la directrice générale (de la commune, ndlr) et de policiers. »