Libre de tout contrat, Dieumerci Mbokani envisage un retour en Belgique: «Si on me fait une offre intéressante, avec plaisir»

Et si Dieumerci Mbokani revenait en Belgique ? L’attaquant de 36 ans vient de mettre un terme à son contrat avec le Kuweit SC. « Ils n’ont pas respecté mon contrat. Je n’ai pas été payé correctement. La meilleure chose à faire était donc de résilier mon contrat », a-t-il déclaré à nos confrères du Nieuwsblad.

Et l’ancien attaquant du Standard et d’Anderlecht est ouvert à un nouveau défi en D1A. « Je suis encore en pleine forme », insiste Mbokani. « Je suis prêt à relever un nouveau défi. En Belgique ? Avec plaisir, si on me fait une offre intéressante. Mais cela peut également être dans un autre championnat. Je suis libre, donc le club ne doit pas payer de somme de transfert ».