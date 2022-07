Voyage d’Hadja Lahbib en Crimée: les Affaires étrangères de l’Ukraine réagissent

Le voyage d’Hadja Lahbib en Crimée occupée par la Russie lorsqu’elle était journaliste a suscité de nombreux commentaires, dans la presse urkrainienne, sur les réseaux sociaux puis dans la presse belge. L’opposition N-VA et Les Engagés s’est émue de ce voyage effectué avec un passeport russe, et financé par une organisation culturelle proche de Moscou. L’entourage de la ministre a invoqué de son côté une pratique courante dans le repérage d’un reportage télévisé, l’abandon de ce reportage devant le manque de garanties d’indépendance laissées à la journaliste et indiquait qu’aucun officiel ukrainien n’avait réagi.

Cette réaction est intervenue hier soir, a-t-on appris auprès de l’ambassade. Le porte-parole des Affaires étrangères ukrainennes, Olgen Nikolenko a publié un message sur sa page Facebook.