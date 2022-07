Corée du Nord: Kim Jong Un se dit «prêt à déployer» des armes nucléaires

En juin, les États-Unis et la Corée du Sud ont menacé d’une riposte « rapide » avec plus de sanctions et même une révision de la « posture militaire » américaine en cas d’un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord.

Kim Jong Un a également critiqué le nouveau président conservateur sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a pris ses fonctions en mai et a promis de se montrer plus ferme à l’égard de son voisin du nord. « Parler d’une action militaire contre notre nation, qui possède des armes absolues qu’ils craignent le plus, est absurde et constitue une action autodestructrice très dangereuse », a déclaré Kim Jong Un à propos du gouvernement de M. Yoon, qu’il a qualifié de groupe de « gangsters ». « Une si dangereuse tentative serait immédiatement punie par notre puissante force et le gouvernement de Yoon Suk Yeol et son armée seraient anéantis », a-t-il menacé.