Il était connu pour ses rôles dans Doctor Who et Wombles.

L’acteur britannique Bernard Cribbins est décédé à l’âge de 93 ans. Cette information a été confirmée par sa famille, rapporte le radiodiffuseur public britannique BBC. L’acteur était connu pour ses rôles dans Doctor Who et Wombles.

Cribbins est né le 29 décembre 1928. Il a passé 70 ans en tant qu’acteur, chanteur et comédien. Il a prêté sa voix à la série animée pour enfants Wombles. Il a également joué le rôle du compagnon du Dr Who, Tom Campbell, dans le film de science-fiction Les Daleks envahissent la Terre en 1966. Ce film était basé sur la série Doctor Who. Plus de 40 ans plus tard, il est retourné dans cet univers dans la série télévisée qui a été relancée, dans le rôle de Wilfred Mott, le grand-père du personnage de Donna, l’un des compagnons de Dr.Who.