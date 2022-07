Sebastian Vettel, quatre fois champion du monde, prendra sa retraite au terme de la saison

La fin d’une belle histoire entre l’Allemand et la Formule 1.

Quadruple champion du monde de Formule 1, l’Allemand Sebastian Vettel va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, a annoncé jeudi son équipe Aston Martin en marge du Grand Prix de Hongrie, 13e manche du championnat du monde.

Vettel, 35 ans, a remporté quatre titres de champion du monde de rang entre 2010 et 2013 avec Red Bull. L’Allemand a remporté 53 Grands Prix au cours de sa carrière, ce qui fait de lui le troisième pilote le plus victorieux de l’histoire derrière le Britannique Lewis Hamilton (103) et son compatriote Michael Schumacher (91).