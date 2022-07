Demetrio Albertini, légende de l’AC Milan, s’enflamme pour Charles De Ketelaere: «Il a le potentiel pour atteindre le niveau de De Bruyne et Kroos»

Le Diable rouge est plus proche que jamais de s’engager avec le récent champion d’Italie, qui aurait trouvé un accord avec le FC Bruges ce mercredi.

Charles De Ketelaere est sur le point de rejoindre l’AC Milan, qui devrait en faire le transfert sortant le plus cher de l’histoire du football belge après avoir trouvé un accord à hauteur de 35 millions d’euros, bonus compris, avec le FC Bruges, selon la Gazzetta dello Sport.

Et ce potentiel transfert réjoui déjà une légende de l’AC Milan, Demetrio Albertini, qui voit en Charles De Ketelaere un joueur à fort potentiel. « Il va élever le niveau de l’AC Milan et grandir sous la direction de l’entraîneur Pioli », a déclaré Albertini à la Gazzetta dello Sport. « Il n’est pas seulement talentueux, il sait aussi se rendre disponible pour les besoins de l’équipe et il peut jouer à différents postes. Je pense qu’il a le potentiel pour évoluer au niveau de De Bruyne ou de Kroos : des types de joueurs différents, mais capables d’exceller à plusieurs postes. C’est le football moderne. »