Championnats européens: les sélections belges pour le cyclisme sur piste et le mountainbike dévoilées

En mountainbike, Pierre De Froidmont, Jens Schuermans et Daan Soete ont été sélectionnés pour la course élites messieurs prévue le vendredi 19 août à 17h00. Emeline Detilleux et Githa Michiels seront elles au départ de la course élites dames le samedi 20 août à 12h00.