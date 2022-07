Mak-Bouchard, Zidrou… Les Livres du Soir en bref

Le temps des Grêlons ***

Olivier Mak-Bouchard

Les appareils photo et les caméras se mettent à ignorer les gens. Saturé, eCloud se déleste, sous forme de Grêlons, de tout ce qui déborde. Soit les milliards de personnes autrefois devenues des images. Anonymes et célébrités (Rimbaud, Hitler), par vagues de plus en plus hautes, reviennent parmi nous, ébranlent l’organisation sociale et deviennent, avec un adulte resté enfant, les acteurs d’un conte inquiétant.