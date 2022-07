La poésie s’obstine: si elle ne se vend pas, elle foisonne

« Je me cache derrière mes poèmes / parce qu’ils sont plus forts / que moi. » Cécile Coulon exprime la puissance libératrice de la poésie. Alors, allons-y pour un florilège.

Rupi Kaur, la Canadienne de 29 ans originaire du Pakistan, qui sera d’ailleurs à Anvers le 16 octobre, a vendu plus de 500.000 exemplaires de son recueil de poésie Milk and Honey (Lait et Miel, chez Pocket). C’est l’exception qui confirme la règle. À part la sienne, la poésie se vend très peu ou pas. Pourtant, malgré les maigres ventes et une certaine discrétion des médias, la poésie continue à fleurir. Grâce à des maisons d’édition comme celles qui apparaissent dans cette page et d’autres, et c’est tant mieux.