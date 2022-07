La Syrie d’Assad survit grâce au trafic de captagon

Des sources concordantes l’affirment : la famille Assad et ses réseaux mafieux ont transformé la Syrie meurtrie par une décennie de destructions en « narco-Etat ». Spécialité : la production et l’exportation massive de captagon, principalement vers le Golfe.

La Syrie contemporaine n’incarne plus seulement le plus vaste archipel concentrationnaire du monde qui a institutionnalisé la torture comme mode de fonctionnement. Depuis quelques années, le pays dirigé par la famille Assad s’est aussi mué en « narco-Etat » grâce à la production et à l’exportation massive du « captagon », un stimulant médicamenteux interdit très prisé par les jeunes dans le Golfe, où les pétromonarchies, pourtant souvent prêtes à promouvoir le retour de Damas au sein de la Ligue arabe, ne cachent pas leur colère face à ce fléau venu de Syrie.