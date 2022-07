Pas de sentiment de revanche pour Edward Still avant le déplacement du SC Charleroi à l’Union: «Je suis concentré sur le moment présent»

La victoire contre Eupen (3-1) permet aux Zèbres d’envisager le déplacement dans la capitale en toute sérénité. « On a retrouvé nos principes qui étaient clairs pour tous et on a très bien défendu, même en fin de match dans un temps faible en apparence plus difficile. On s’est bien accroché et on n’aurait pas pu marquer un troisième but si on avait été réellement en difficulté. Donc pas mal de points positifs dans l’ensemble, même s’il faut encore s’améliorer », note Edward Still.

Ce vendredi, les Carolos auront à cœur de prendre leur revanche face à des vice-champions qui les avaient chaque fois dominés la saison dernière. « Non pas du tout. Je ne vis pas dans le passé. Je suis concentré sur le moment présent, pas sur les sentiments de revanche ou les sentiments négatifs. Il n’y a aucun point de comparaison avec l’année précédente. L’équipe est nouvelle, le noyau a un visage différent et l’énergie est différente de la saison dernière », assure-t-il.