« Tu me fais hésiter à porter les cheveux longs»: après une altercation lors de Betis-Marseille, Joaquin se moque de Matteo Guendouzi

Et dire qu’il s’agissait d’un match amical. Lors du match entre le Betis et Marseille, une altercation est survenue entre les deux équipes en fin de rencontre. Matteo Guendouzi a notamment été pris pour cible puisqu’un joueur du Betis lui a tiré les cheveux lors de cette prise de bec. Joaquin n’a pas manqué d’enfiler une perruque et de se moquer de son adversaire français, via son compte Instagram. « Tu me fais hésiter à porter les cheveux longs », a-t-il écrit. Drôle ou pas ? On vous laisse interpréter...