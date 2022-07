Bruxelles: l’opposition iranienne manifeste contre l’extradition du prisonnier Assadi

Les manifestants ont vivement critiqué l’accord passé entre la Belgique et l’Iran, destiné à procéder à des échanges de prisonniers. Ils craignent notamment que la Belgique échange des diplomates ou des travailleurs humanitaires belges, détenus arbitrairement dans des geôles iraniennes, contre Assadolah Assadi, un Iranien condamné en Belgique à 20 ans de prison pour terrorisme.

« Accord honteux avec le régime de terreur et de massacre des mollahs, fascisme religieux », ont notamment scandé les manifestants, pour beaucoup issus de la communauté iranienne de Belgique, dont certains sont réfugiés politiques. « No free terrorist », ont-ils également crié, en référence à Assadollah Assadi. Ce diplomate iranien a été condamné en février à 20 ans de prison par le tribunal d’Anvers pour avoir projeté un attentat contre des opposants au régime de Téhéran en France, en 2018. Pour les manifestants, l’accord belgo-iranien « trahit la démocratie et les droits humains ».