Liège: exposition et déambulation au plus près de Charles Vandenhove

Des croquis, des dessins, des maquettes, du mobilier… Le travail du célèbre architecte belge Charles Vandenhove est présenté à l’hôtel de Torrentius qui ouvre ses portes pour la première fois au public à l’occasion d’une exposition.

Charles Vandenhove, c’est le CHU de Liège, la résidence Lucien Brull ou encore des rénovations importantes au théâtre de la Monnaie, à Bruxelles. Architecte internationalement reconnu, il crée avec sa femme Jeanne Belvaux en 2004 la « Fondation Jeanne et Charles Vandenhove » afin de préserver et conserver ses œuvres ainsi que la collection d’art que le couple a acquis au fil des années. Depuis le décès de l’artiste en 2019, la Fondation a élu son siège à l’hôtel de Torrentius. Un hôtel particulier situé à Liège et dont Charles Vandenhove avait réalisé une importante rénovation entre 1979 et 1981. Le couple y avait d’ailleurs élu domicile au premier étage et se partageait entre l’hôtel et leur maison rue Chauve-Souris, à Liège également.