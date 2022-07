Coups de tonnerre, 30 degrés… voici les prévisions météo des prochains jours

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera assez nuageux avec principalement des bancs de nuages moyens et élevés. Quelques averses pourront faire leur apparition sur le sud-est du pays. En fin de nuit, des éclaircies devraient revenir par France. Les minima varieront entre 11 et 17 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord-est, devenant ensuite faible de nord ou de direction variable.

Cet après-midi, la nébulosité augmentera à partir de la France mais le temps restera généralement sec. Sur le nord-est du pays, les nuages seront précédés d’un ciel encore assez ensoleillé. Il fera un peu plus chaud avec des maxima de 21 ou 22 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l’Ardenne, 23 ou 24 degrés dans le centre du pays et 25 degrés en Gaume. Le vent sera faible à modéré d’est à nord-est.

Vendredi en début de journée, quelques averses pourront traîner par endroits, principalement dans la moitié est du pays. Ailleurs, le temps sera sec et partiellement nuageux. Au fil des heures, le risque d’une averse locale ne concernera plus que le sud-est, éventuellement accompagnée d’un coup de tonnerre. Les maxima varieront entre 21 et 26 degrés sous un vent dans l’ensemble modéré de secteur nord.

À lire aussi Climat: des menaces devenues réalité, aux quatre coins de la planète

Samedi, le temps sera sec avec des périodes ensoleillées et quelques passages nuageux. Les maxima varieront entre 22 et 28 degrés sous un vent faible à modéré de direction variable puis d’ouest à nord-ouest.

Dimanche, le ciel sera composé d’éclaircies et de champs nuageux. Ces derniers seront par moments menaçants et pourront par endroits délivrer quelques faibles précipitations, principalement sur l’ouest et le nord-ouest du pays et plutôt dans l’intérieur des terres. Les maxima se situeront entre 23 et 28 degrés sous un vent dans l’ensemble modéré d’ouest à sud-ouest.