Energie: pourquoi une taxe sur les surprofits est plus que jamais d’actualité

Les bénéfices de Shell et TotalEnergies se chiffrent en milliards au deuxième trimestre.

Trois mois de flambée des prix de l’énergie pour cause de guerre en Ukraine. Une actualité qui s’est reflétée dans les résultats des deux des principales compagnies gazières et pétrolières européennes, qui ont affiché… des bénéfices plantureux. Fois deux pour TotalEnergies, avec un résultat net de 5,7 milliards de dollars engrangé au deuxième trimestre – et ce en dépit d’une nouvelle provision de 3,5 milliards de dollars liée à l’impact potentiel des sanctions internationales sur la valeur de sa participation dans l’entreprise russe Novatek. Du côté du groupe britannique Shell, c’est même un bénéfice quintuplé par rapport à la même période en 2021 : 18 milliards de dollars, profitant également d’une reprise des dépréciations massives de la pandémie de covid-19.