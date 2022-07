Le magnifique hommage de Lewis Hamilton à son grand rival Sebastian Vettel: «Je t’aime, mec»

Le quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel, mettra un terme à sa belle carrière à la fin de la saison, comme il l’a annoncé ce jeudi. Et les nombreux hommages n’ont pas tardé à arriver pour le pilote allemand, dont celui de Lewis Hamilton, son grand rival, qui lui a adressé un superbe message.

« Seb, ce fut un honneur de t’avoir comme rival et un honneur encore plus grand de t’appeler mon ami », a écrit Hamilton sur son compte Twitter. « L’objectif est toujours de quitter ce sport en étant meilleur qu’on ne l’a trouvé. Je n’ai aucun doute que ce qui t’attend sera passionnant et gratifiant. Je t’aime, mec ».