Djokovic: plus de deux mois sans jouer? C’est possible!

À un mois du début de l’US Open, le Serbe, sans pass vaccinal valide, est toujours interdit de séjour aux USA. Son retour à la compétition serait fixé au 14 septembre, en Coupe Davis, soit plus de deux mois après son triomphe du 10 juillet à Wimbledon…

L’US Open débute dans un mois, et si on en reste à la situation actuelle, le dernier Grand Chelem se jouera sans Novak Djokovic, le finaliste de l’an dernier.

Le Serbe, dont on connaît les convictions médicales, et donc l’opposition au vaccin contre le Covid-19, depuis son expulsion d’Australie, en janvier, ne dispose toujours pas du fameux pass sanitaire exigé pour entrer sur le territoire américain et même canadien.

Or, au mois d’août, ce sont exclusivement des tournois organisés en Amérique du Nord qui sont au programme du calendrier ATP (Washington, Los Cabos, Montréal, Cincinnati, Winston-Salem), et pour cause, puisqu’ils servent de préparation à l’US Open, prévu du 29 août au 11 septembre.