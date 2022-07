Colombie: «Gustavo Petro n’est pas dans une position de lutte des classes»

Le chef du Kremlin utilise l’énergie comme une arme et l’été caniculaire joue en sa faveur. Les réservoirs d’eau se vident, les climatiseurs tournent à plein régime et les centrales nucléaires sont à l’arrêt. A cause de la chaleur, l’Europe a plus de mal à se préparer à un rude hiver gazier.

