Karel Geraerts retrouve le SC Charleroi pour sa première au Marien: «Le moment que j’attendais depuis le jour où je suis devenu T1»

Et deuxièmement car il va retrouver un club qui a marqué sa carrière de joueur. « Je me souviens être arrivé à Charleroi à la toute fin du mercato estival en 2014. Le Sporting cherchait à l’époque un élément avec de l’expérience et mon profil correspondait à ses attentes (NDLR : il avait alors 32 ans). Personnellement, cela ne m’a pas du tout fait peur d’aller là-bas après trois ans à OHL. Cela m’attirait même. Et le fait d’avoir joué précédemment pour le Standard n’a pas été un problème pour les supporters zébrés. Car ils savaient que je donnais toujours tout sur le terrain. Et puis, il ne faut pas oublier qu’une longue période s’était écoulée entre les deux (NDLR : il a joué à Liège entre 2004 et 2007). »

La rencontre de ce vendredi soir sera spéciale à plus d’un titre pour Karel Geraerts, le coach de l’Union. Premièrement car il s’agira de sa toute première en tant que T1 au stade Marien. « Et je l’attends avec impatience », s’est-il réjoui ce jeudi en conférence de presse. « Car j’aime beaucoup l’ambiance dégagée par les supporters dans ce stade. Un stade avec un environnement si particulier. En fait, depuis le jour où je suis devenu T1, c’est ‘le’ moment que j’attendais. »

Après deux saisons réussies au Pays Noir lors desquelles il aura disputé une quarantaine de matches, Karel Geraerts quitte Charleroi en 2016. Quelques mois plus tard, il met un terme officiel à sa carrière. Depuis lors, il n’a cessé de suivre avec attention l’évolution de son ancien club. « Le Sporting travaille très bien et a une bonne structure. Cela, les gens ont parfois tendance à l’oublier. Le club bosse dans la continuité et prévoit de construire un nouveau stade. C’est un projet très important pour lui, même si ce n’est pas évident et cela prend du temps. Mais c’est aussi le cas du nouveau stade de Bruges… »

« Charleroi ne voudra pas perdre une 3e fois »

Ce vendredi soir, si Karel Geraerts sera évidemment heureux de revoir ses anciennes couleurs (« Je connais encore quelques personnes là-bas, dont Mehdi Bayat évidemment. »), il ne comptera pas pour autant leur faire de cadeau. Tout en sachant pertinemment bien que les Hennuyers se déplaceront à Saint-Gilles le couteau entre les dents, et avides de revanche. Car la saison dernière, par deux fois, l’USG avait donné la leçon aux Zèbres. Et notamment au match aller avec une écrasante victoire 4-0. « Je suis convaincu que le discours d’Edward Still dans les vestiaires sera axé sur le principe suivant : il ne voudra pas perdre une troisième fois d’affilée contre nous. Cela va assurément décupler la motivation de ses joueurs. »

Des joueurs dont Karel Geraerts a analysé la prestation du week-end dernier avec attention lors de leur match remporté 3-1 face à Eupen. « Ils ont vraiment fait une super rencontre. Cette équipe a de nombreuses qualités et a toujours de bonnes idées avec son coach. On devra être à la hauteur, et dans un bon jour. »

Après cette rencontre, l’Union devra immédiatement tourner le bouton et se concentrer sur la réception des Glasgow Rangers mardi à Louvain. Mais « uniquement après cette rencontre », a tonné Karel Geraerts qui se refuse, encore et toujours, à évoquer la coupe d’Europe. « Depuis le tirage au sort il y a dix jours, j’ai demandé à mes joueurs de garder ces discussions hors du vestiaire. On commencera à en parler à partir de vendredi soir. »